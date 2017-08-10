苗栗男子持利剪刺殺前妻與親兒 今遭求處死刑

苗栗縣竹南鎮62歲男子黃證庭今年5月3日凌晨3時許，疑因不滿偶遭吳姓前妻與兒子冷落，趁夜半熟睡之際，持利剪刺穿吳婦喉頭，再追殺兒子造成全身多處穿刺傷，釀2死命案，檢方認為黃男不顧念前妻容留之恩，狠心對準喉頭行兇，還任意編造藉口毀人名節，10日具體求處死刑並褫奪公權終身。

根據起訴書指出，黃證庭與吳姓前妻結縭僅1年，吳婦就因黃對她家暴而分居，躲到桃園生活，隔年生下兒子後就訴請離婚，到竹南投靠親姊，並獨自一人把孩子扶養長大。

黃證庭以修理家具技藝維生，但工作不順利，四處漂泊，今年1月在竹南找到工作後，常常到吳婦住處找前妻與兒子敘舊，吳婦見前夫生活困頓，不計前嫌邀黃搬來一起吃住，有如一般夫妻。

黃男認為他既已長住，自認是一家之主，對於偶遭吳婦母子冷落十分不滿，趁吳婦熟睡之際，以修理家具的利剪刺殺吳婦喉頭，致使失血死亡。

兒子聽到母親哀嚎聲起床察看，竟也遭父親持剪追殺，造成頸、胸、腹多處穿刺傷，送醫途中因失血性休克死亡。

黃證庭警詢時，謊稱見到母子亂倫才起殺機，又稱擔心兒子奪剪恐報復才不得已行兇，但檢方解剖後發現吳婦與黃男有夫妻之實，且採到的精液，經過DNA比對與黃男相符，認為黃男所言不實。

(中時)