搶救湧泉 成為淡水生態系的救命水
水資源是未來搶水世紀的焦點，水不僅可調解氣候，亦讓過度水泥化的生硬城市線條變得柔軟，更是孕育生態的母親！湧泉是寶貴的資源，與湧出地點共同支持生態系統的重要環節，涵蓋生態保育、文化保存、都市規劃、觀光與經濟產業等內涵。
受到極端氣候帶來豪大雨，造成河道改變，加上人類疏濬挖深及築壩圍堤，干擾河道，嚴重影響河流中下游的水生生態；中低海拔自然湧出的乾淨水源「湧泉」，形成自然的淡水棲地，注入溪流、河川後，進而淨化水體，宛如淡水生物的新避難所。
「他山之石、可以攻錯！」日本百大名水中，約有7成都屬湧泉！以湧泉水源來發展地方經濟！乾淨的湧泉可提供人類生活所用，還可用來洗滌衣物、農具，龐大出水量也成為豐沛灌溉水源，發展出完整聚落體系；湧泉和土地人為的利用方式，構成里山系統的元素。
台灣尚未完成以湧泉為政策重點的規劃，台中市率先啟動重視湧泉領航角色，彙整大肚山周邊的清水區、沙鹿區、龍井區、大肚區、南屯區、霧峰區、大安區、大甲區等，出水口形成特殊的地理環境條件，以蒐集的文獻進行分析調查，展開生態復育及人文空間活化行動。
「生態今日不搶救、明日就物種滅絕！」水利局藉由湧泉進行生態、水文及文史、產業的深度環境調查，提出大肚山自然湧泉生態環境、人文景觀的重視，及湧泉復育空間的規劃建議；進行社區培力，藉此凝聚社區居民維護湧泉文化及生態，營造出友善特色親水及遊憩空間。
(中時)
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