江萬來回鄉接棒 奪年度產銷履歷達人
榮獲農委會產銷履歷達人的江萬來，原從事電信業，因父母年邁，22年前毅然辭職返家，接手父親的育苗場及稻田，還籌組潭子區稻米產銷班第1班，專種「台農秈22號」；江萬來更自創「好潭米」品牌，去年總統就職國宴菜色中的栗園粄條，就是採用其生產的稻米製成。
現年52歲江萬來，畢業於光華高工電信科，退伍後從事人人稱羨的電信業，30歲那年，父親問他「要不要回來種田？接水稻育苗中心？」他說，一開始是有點不甘願，但接了就要做，奮鬥了20多年，總算有一點成果。
江家育苗場在江萬來手中發揚光大，目前代工插秧育苗的農地面積達50公頃，他並接受潭子區農會輔導，成立稻米產銷班。江萬來說，消費者對食安越趨重視，為了做出市場區隔，他10年前就率先投入生產履歷的認證，主要種植台農秈22號米，並自創「好潭米」品牌。
江萬來說，產銷履歷標章得來不易，因承租的農地需附上土地租約及農地副本，許多地主擔心農地日後會變別人的，根本不願提供給承租戶，加上不使用農藥，台農秈22號產量本來就比一般稻米少，使得種植成本高、產量少。
江萬來無奈說，仍有許多消費者缺乏食安觀念、只要便宜就好，使得市場有限，產銷履歷標章的價值有待加強，他認為公部門應帶頭採用有生產履歷標章的農產品，加以推廣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。