江萬來回鄉接棒 奪年度產銷履歷達人

江萬來發揚江家育苗場，並投入生產履歷的認證多年，榮獲農委會年度產銷履歷達人。（王文吉攝）

江萬來自創「好潭米」品牌，以精美禮盒行銷，打開台中好米知名度。（王文吉攝）

榮獲農委會產銷履歷達人的江萬來，原從事電信業，因父母年邁，22年前毅然辭職返家，接手父親的育苗場及稻田，還籌組潭子區稻米產銷班第1班，專種「台農秈22號」；江萬來更自創「好潭米」品牌，去年總統就職國宴菜色中的栗園粄條，就是採用其生產的稻米製成。

現年52歲江萬來，畢業於光華高工電信科，退伍後從事人人稱羨的電信業，30歲那年，父親問他「要不要回來種田？接水稻育苗中心？」他說，一開始是有點不甘願，但接了就要做，奮鬥了20多年，總算有一點成果。

江家育苗場在江萬來手中發揚光大，目前代工插秧育苗的農地面積達50公頃，他並接受潭子區農會輔導，成立稻米產銷班。江萬來說，消費者對食安越趨重視，為了做出市場區隔，他10年前就率先投入生產履歷的認證，主要種植台農秈22號米，並自創「好潭米」品牌。

江萬來說，產銷履歷標章得來不易，因承租的農地需附上土地租約及農地副本，許多地主擔心農地日後會變別人的，根本不願提供給承租戶，加上不使用農藥，台農秈22號產量本來就比一般稻米少，使得種植成本高、產量少。

江萬來無奈說，仍有許多消費者缺乏食安觀念、只要便宜就好，使得市場有限，產銷履歷標章的價值有待加強，他認為公部門應帶頭採用有生產履歷標章的農產品，加以推廣。

(中時)