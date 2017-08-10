假交友真詐財　外籍男騙台女醫師300萬

不肖外籍人士利用網路交友，騙取台灣婦女錢財，經警方調查後，將賴比瑞亞籍的黑人車手葛瑞森（音譯）依詐欺罪嫌移送法辦。（張穎齊翻攝）

女子險些將100萬元交給黑人車手。（張穎齊翻攝）

不肖外籍人士利用網路交友，騙取台灣婦女錢財。（張穎齊翻攝）

Nacolas利用「What’s app」騙台灣女子的錢。（張穎齊翻攝）

Nacolas對台灣女子傳出「Honey」等肉麻訊息，騙取錢財。（張穎齊翻攝）

經外事科員警上網查詢後，發現Nacolas是1名跨國騙子。（張穎齊翻攝）

跨國愛情騙子詐財！基隆市1名50歲女醫師，透過網路交友，認識1名自稱是來自杜拜的美籍富商Nicolas，2人迅速展開「網戀」，怎料男子在取得女子信任後，前後要求她投資300萬入自己帳戶，並找來了1名非裔的黑人車手，來台和女子再索取100萬，警方獲報後立即將非裔男子逮捕，依詐欺罪移送法辦。

警方表示，女醫生於上個月間，在網路上認識了Nicolas，雙方利用「WhatsApp」來通訊，該名男子每天施展溫情攻勢，不時傳遞「Honey、My angel、I love you」等肉麻字眼來迷惑女子，隨後不斷利誘她來投資海外帳戶，共詐得300多萬元。

男子見女子好騙，本月9日上午11時許，派出1名賴比瑞亞籍的黑人朋友葛瑞森（音譯），以觀光名義來台，向女子表示急需用錢，並索取100萬元。女子不疑有他，當日下午5時從帳戶要拿錢給葛時，遭友人所阻止，隨後立刻報警，揭發這場跨國詐騙案。

「是幫朋友忙來拿錢！」葛瑞森被逮後喊冤，說自己只是來旅遊，順便幫朋友忙，不知道警察為何要找他，而女醫生也在旁緩頰，堅信這筆錢是拿來投資用，不想要警方介入，經過警方向她曉之以理後，才得知受騙。

警方調查，發現該Nicolas長期在網路上挑選單身中年婦女，並以溫情牌來關心，最後再要求一起投資，直到對方沒錢便消失無蹤，全案經訊後，警方也將葛瑞森依詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並持續擴大追查。

(中時)