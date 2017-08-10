高通蘋果訴訟戰 ITC對蘋果展開調查

美國高通公司今日宣佈美國國際貿易委員會（ITC）已經應高通於2017年7月7日提出之訴訟，開始針對蘋果的調查。

美國國際貿易委員會將調查蘋果是否存在不公平貿易行為，進口和銷售特定之侵犯高通六項專利中一項或多項專利要求的特定行動終端產品，包括iPhone及iPad產品。高通請求美國國際貿易委員會發佈限制性禁制進口令，請求禁止向美國進口相關產品，同時申請了禁止令以禁止採用非由高通關聯公司供應的蜂巢式基頻處理器的iPhone和iPad的進一步銷售及市場行銷相關活動。

美國高通公司執行副總裁、總法律顧問Don Rosenberg表示：「我們很高興看到美國國際貿易委員會決定發起針對蘋果公司的不公平貿易及未經許可進口使用高通專利的產品之行為。我們期待美國國際貿易委員會迅速調查蘋果公司對本公司智慧財產權的持續性侵權行為，並希望委員會迅速頒佈救濟措施。」

除了於2017年7月7日向美國國際貿易委員會提起的訴訟外，高通於同日在美國加州南區聯邦地區法院提起對蘋果公司訴訟，指控蘋果侵犯了高通向美國國際貿易委員會提起的訴訟中所涉的相同六項專利。高通還在德國對蘋果公司的專利侵權行為提起訴訟，在該項於2017年7月17日提起的訴訟中，高通對進口至德國或在德國境內銷售的iPhone手機請求了損害賠償和禁令救濟。

(工商)