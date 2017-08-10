敷面膜引戰 羅智強酸姚文智「祝福選票印著你名字」

因羅智強在網路節目上敷面膜，與姚文智掀起論戰。（本報資料照片）

台北市長柯文哲在接受專訪時，敷上貓熊面膜引起網路熱議，有意角逐台北市長的前總統府副秘書長羅智強也在自己的網路節目上敷上Hello Kitty面膜，較勁意味濃厚，不過此舉卻被同樣將目標放在台北市長大位的綠委姚文智酸是「茶餘飯後的口水」，今日羅智強則回擊，姚文智雖然認真辛苦的在牛棚練球，但恐怕連上場的舞台都不存在。

在柯文哲與羅智強上演面膜戰時，姚文智回應台北市民會比較希望候選人提出對台北的願景或政策主張，面膜只是「茶餘飯後的口水」。

羅智強今天在臉書上做出回應，表示重點當然還是政策，他在未來會向柯文哲好好的討教市政，就政策進行交鋒，也希望可以和姚文智一起交流市政。

不過話鋒一轉，羅智強大酸「但唯一的小問題是，我認為，2018民進黨99％最後根本不會派人出來選台北市長」，所以姚文智雖然認真辛苦的在牛棚練球，「但恐怕不是沒有上場機會，而是連上場的舞台都不存在」。

羅智強也向姚文智下賭注，如果最後民進黨派人參選，他就請他吃雞排、喝珍奶。最後羅智強說道，不論如何，還是衷心祝福姚文智，2018台北市長的選票上印著他的名字。

(中時電子報)