國台辦兩岸少年書畫大賽 兩岸一家親為主題

「首屆海峽兩岸青少年書法大賽」啟動儀式10日下午在北京舉行。(陳君碩攝)

「首屆海峽兩岸青少年書法大賽」啟動儀式10日下午在北京登場，大陸多位文化界人士出席。(陳君碩攝)

由大陸國台辦旗下的九州文化傳播中心主辦、九洲音像出版公司承辦的「首屆海峽兩岸青少年書法大賽」啟動儀式，10日下午在北京舉行。活動以薪火相傳、兩岸一家親為主題，參賽者可從「愛、家、夢想、友誼、環境」五個分主題中，任選題目創作，並由前海協會長陳雲林擔任評委總顧問。

國台辦主任張志軍日前曾批評蔡政府在推動「去中國化」，與此同時，大陸則透過舉辦推廣中華文化的活動，邀集兩岸青少年參與。

「首屆海峽兩岸青少年書法大賽」啟動儀式10日下午登場，出席嘉賓包括大陸全國政協書畫室副主任趙學敏、中國書法家協會原副主席言恭達、上海書法家協會主席周志高等多位文化界人士，以及中國書畫院副院楊百亮、九洲音像出版公司執行總裁杜忠奇等領導和嘉賓共上百人出席此次活動。並由前海協會會長陳雲林擔任大賽評委會總顧問。

據介紹，此次活動以「薪火相傳、兩岸一家親」為主題，參賽者可從「愛、家、夢想、友誼、環境」五個分主題中任選題目進行創作。整個大賽由初賽、複賽、總決賽、頒獎典禮和赴台展覽五個階段構成，參賽選手分為幼兒組、少兒組和青少組。大賽按照繪畫和書法不同類別，設置豐富獎項，最終評選出的獲獎選手將可直接赴台參加兩岸青少年書畫作品展覽、紀錄片拍攝，兩岸青少年書畫夏令等活動。

本次大賽旨在弘揚和傳承中華優秀傳統文化，全面展示當代兩岸青少年對傳統書畫藝術的學習和成果，希望通過比賽活動拉近兩岸青少年彼此之間的距離，促進兩岸青少年之間的相互瞭解與溝通，以此共同推動兩岸關係和平發展。據悉，本次大賽將自今日起至2017年10月31日面向兩岸青少年書畫愛好者徵稿。

(旺報)