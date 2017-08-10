台中動漫博覽會 搶先欣賞國際漫壇新星艾文仕作品
首屆台中國際動漫博覽會將於8/11日登場，有別於日系漫畫與Cosplay為主的動漫展，此次活動不僅以歐系漫畫為主，更邀請榮獲法國安古蘭國際漫畫節好書競賽最有膽識新銳獎新星－布雷希特．艾文仕（Brecht Evens）擔任主賓，這次展覽為艾文仕的亞洲首展，將展出《狂歡夜寂寞》、《花豹紳士》等精采作品。
新聞局表示，艾文仕的作品以水調色的畫材營造不同圖像特質，敘事構圖更刻意不使用漫畫分格框與對話框呈現，與國人熟悉的商業日漫分格法或傳統歐漫切割畫面作法相當不同；艾文仕巧妙運用線條和顏色做出區隔，自成一格創作手法，將帶給讀者不同的欣賞體驗。
策展人林莉菁說，這次活動特色著重於歐洲風格，更展出歐洲知名的比利時漫畫家艾文仕的作品，「他的畢業作品一推出就廣受矚目！」，近期也受到LV的青睞繪製出版百幅巴黎風景，此系列畫作無故事及人物，盼讓觀賞者如在巴黎散步。
今年國際動漫博覽會還規畫「原創小誌市集」，比照法國安古蘭國際漫畫節形式，提供台灣原創獨立出版刊物展示與交流空間，促進台灣創作者間的相互交流，讓國際外賓看見台灣在地作品；展現台灣本土圖像內容產業蓬勃且具生命力的發展。
新聞局指出，這次展覽也規畫手作工作坊，週六設有「手工絹印體驗」，讓民眾體驗早年手作印刷過程；週日則為「剪影裝置手作」，參與者可製作屬於自己的小幅人形立牌，透過暗室燈光剪影體驗動畫過程！
(中時)
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