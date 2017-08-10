台東市路邊停車收費，10月起增加3路段

已實施6年的台東市路邊停車收費，10月起增加3個路段。（莊哲權攝）

台東市實施路邊停車收費已有6年，大大提高停車格周轉率，台東縣政府將自10月1日起增加信義路、福建路、杭州街等3路段，每日上午9時至下午9時，每半小時收費10元，希望民眾配合，營造乾淨、整齊的交通環境。

台東縣政府建設處表示，預定於10月1日起增加福建路（大同路至成功路）、杭州街（正氣路至更生路），以及信義路（博愛路至新生路168巷）等3個收費路段，每半小時收費10元，未滿半小時者以半小時計費。

收費時間每天上午9時至下午9時，可至台東市武昌街120號（一家餐廳旁），或至全家便利超商及7-11超商繳費，未來也將開放預繳作業；台東市收費停車格約有600格，10月開始，新增約60格。

台東縣政府於2011年實施台東市路邊停車收費，期盼能整頓交通、停車秩序、改善市容觀瞻，也希望藉由取締方式改變行車習慣、提高停車格周轉率、活化停車格，實施6年多來獲得民眾及遊客的肯定，也確實讓台東市區停車井然有序。

(中時)