太閒！謊稱陸要從印度撤僑 上海兩網民被罰

就在中印因邊境爭議問題關係緊張，雙方軍事衝突一觸即發之際，上海有網民造謠，說中國即將從印度撤僑，引發網民熱烈關注，圖為印度首都新德里英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）的資料照。（圖/新華社）

中國與印度因邊境爭議持續升溫，關係十分緊張，衝突有一觸即發的態勢。然而，就在大陸官媒中國日報指出，雙方衝突已進入倒數階段之際，有兩名上海網民因涉嫌造謠，說中國將從印度撤僑，而受到處罰。

據中新社10日報導，一條「外交部啟動緊急從印度撤僑行動，今天下午開始大量航班將抵達上海兩大機場！預計撤僑行動會持續一周時間，期間兩大機場24小時營運」的消息8月7日在網絡熱傳。

上海網警指出，造謠的46歲程姓男子，以及散播謠言的22歲曹姓男子將分別處以行政拘留5日和教育訓誡的處罰。

上海網警指出，程姓計程車司機坦承，6日上午他因為閒著無聊，所以編了謠言，並發到親戚微信群，還有一個計程車司機微信群上。他表示，自己平時比較關心時政，所以在編謠言時，選擇了「撤僑」這個字眼，好向別人炫耀他對時事的關注度。

而曹姓網民看到這信息後，隨即以「尤格薩狼」的網名在網絡繼續傳播這消息，在網上寫道︰「得到消息，中國從印度撤僑了。」

後來上海崇明警方以涉嫌擾亂社會公共秩序，將程姓男子行政拘留5日，並對轉發謠言的曹姓男子進行教育訓誡。

(中時電子報)