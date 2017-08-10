朝陽科大紅點設計獎放異彩 獲7紅點獎1最佳設計獎
朝陽科技大學在2017德國紅點設計獎大賽中大放異彩，獲傳達設計紅點獎6件及概念設計紅點獎1件，其中，作品「熱血荒源」更勇奪最佳設計獎，朝陽科大已連續2年拿此殊榮。校長鄭道明表示，學生在3年內拿下紅點大獎近20件佳績，校方未來將持續以三創教學與產業鏈結，培育創新能力人才。
德國紅點設計獎Red Dot大賽素有「設計奧斯卡」之稱，今年獲獎名單出爐，朝陽科大學生作品在全球超過7千多件參賽作品脫穎而出，校方今天公布喜訊，全校師生與有榮焉。
朝陽科大設計學院院長歐聖榮表示，創意發想各有不同，必須要仔細觀察社會需求脈動與潮流變化，跨領域設計出讓生活更便利、舒適及智慧的產品，最重要的是還要具有市場性，才能讓創作發揮更大作用，受到肯定。
獲最佳設計獎作品「熱血荒源」(Steamblood)，由視覺傳達二技專班的陸詠兒、李昊民等港生共同創作。陸詠兒表示，2015年台灣發生八仙塵爆引發一股捐血潮，但血液有保存期限，為推動持續捐血而規劃捐血主題公園作品；李昊民指出，作品以捐血車為主軸，設計出遊戲攤位等活潑化的園區，透過「有趣」性來吸引年輕人參與。
獲得紅點獎的作品「雙double」，是工業設計系學生吳俊穎及邱湘芸的2件1組雙人座椅木工創作，結構全以傳統榫接，相當特殊。吳俊穎設計兩人背對背而坐的雙人椅，能拉近彼此距離，產生人際交集與互動；邱湘芸的雙人座椅巧妙設計，一張椅子只要翻轉就可瞬間變換成有扶手椅及無扶手椅，適合多元使用功能。
(中時)
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