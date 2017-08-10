貓咪術後感染遭截肢 飼主提告判敗訴
林姓飼主因貓骨折，多次求助新北某動物醫院，並聽從獸醫指示接受手術，不料術後傷口感染，發生「溶骨現象」，貓咪慘遭截肢，林女憤而求償60萬元，獸醫院則反駁是飼主照料不佳所致。法院認為獸醫已盡告知義務，判處林女敗訴。
2013年10月起，林女飼養的5歲公貓就常因下泌尿道發炎，多次到新北某動物醫院診療，隔年貓咪又因故摔斷腿，林女趕緊帶著愛貓求助李姓獸醫，並再醫師建議下接受手術。
林女指控，手術後貓咪病況不見好轉，察覺有異，轉而求助其他獸醫院，這才發現貓咪早在手術期間，傷口感染產生溶骨現象，為了挽救愛貓生命，只好忍痛進行截肢手術，獸醫院顯然有醫療疏失。
李姓獸醫反駁，林女貓咪患有舊疾，且有腎臟疾病及低飼磷血症，曾多次建議須餵食低鈣磷加以控制，但飼主不聽勸，且手術完當天，竟又讓貓咪從高處摔落，種種離譜行徑，才會導致愛貓傷口，久未癒合。
新北地院審酌貓咪就診紀錄及病歷內容，發現病歷紀載「回家當晚貓咪跑至客廳，從高處掉落」、「更強烈限制運動、倍力鈣磷補」等語，認為獸醫已善盡告知責任，駁回林女請求。
(中時)
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