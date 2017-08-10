簽字離婚甄珍後 謝賢飆車到山上哭罵
當年被封「小淘氣」的甄珍昨(9日)在臉書分享因為年輕時的一張照片，讓她順利入行，網友則讚美若宋慧喬，而與甄珍當年有過一段婚姻的謝賢，最近上節目罕見暢談自己80多年來的情史，更自曝與甄珍簽字離婚後，看似瀟灑的他竟獨自開車上山痛哭了15分鐘，對自己不斷喊話：「都過去了」，才慢慢放下。
據香港《蘋果日報》報導，謝賢最近上節目《天下第一Friend》大方聊自己生命中的幾個女人，吐露第一個女人是如今已息影的女星嘉玲，因謝賢太貪玩而分手，第二個則是蕭芳芳，謝賢除了大讚她是好女人外，也爆料是他因不想耽誤對方青春而提分手，「我覺得自己當時做了件好偉大的事」。
第三個女人則是戀愛談得轟轟烈烈的甄珍，兩人相戀4年，豈料結婚1年就告吹，讓謝賢心碎，並表示正式簽字離婚後，謝賢立刻開車到沒人的山頂爆哭，不斷對自己說：「都過去了，不要再想」，接著他與狄波拉結婚，生下謝霆鋒與謝婷婷，兩人婚姻維持25年又決定分手，如今謝賢與小他49歲的小女友穩定交往，一度傳出烏龍懷孕傳聞，謝霆鋒自曝為此向父親探口風，卻得到謝賢爆粗口回應，讓他好氣又好笑。
(中時電子報)
關鍵字：謝賢
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