高市杉林區不到一半住戶使用自來水 區長盼以前瞻計畫經費解決當地水問題
高市杉林區位於近郊山區，住戶主要用水都依賴山泉水，乾旱期山泉水水量減少，民眾無水可用苦不堪言，至今不到一半住戶使用自來水，區長鍾炳光盼政府以前瞻計畫水環境建設經費，幫助居民解決用水問題。
自來水公司第七區管理處為替里民爭取水利署自來水延管工程補助，今天由水公司工程人員與杉林區長鍾炳光及新庄里里長陳勤招到現場會勘，了解後續延管工程規畫。
里長陳勤招說，經調查約有330戶居民有意願接用自來水，若水公司能順利爭取到延管工程補助經費，里辦公處會協助里民申請接用自來水。
區長鍾炳光說，新庄里只有百分之七住戶有接自來水，居民多使用山泉水，常出現估水期沒水源、颱風、梅雨季節水質不穩定，仍期盼有自來水可用，昨日提供有願意安裝自來水的住戶名冊給水公司，希望水公司爭取前瞻計畫經費，協助居民安裝自來水。
水公司七區處表示，新庄里自來水延管工程今年已提報參加經濟部水利署經費評比，初步規畫由杉林區集來里現有自來水管線，沿台29線延長管線到新庄里，因途中經過當地著名的火山橋，自來水管線必須附掛於橋上，附掛工程尚待與公路局第三區工程處協調。
(中時)
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