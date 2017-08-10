巴西美臀小姐大賽登場 27佳麗大秀身材

英國《每日郵報》8日報導，2017年巴西「美臀小姐大賽」再度登場，27名參賽佳麗身著黑色連身泳裝，在聖保羅市街頭大秀美臀。

競爭激烈的「美臀大賽」今年已邁入第6年，每年都會引發不同的討論。今年共有27名佳麗在聖保羅街頭展示美臀，其中還有一位左腿截肢的參賽者。主辦單位表示，最後會淘汰到剩下15名，以參加11月舉行的決賽。他們還說，今年的參賽佳麗比以往的更「優雅」，因為今年限制臀圍超過42吋（約106公分）的佳麗參加。

巴西的「美臀大賽」之前就惹出許多爭議，包括讓8位女模穿比基尼扮演耶穌與門徒，還拿「最後的晚餐」做為宣傳照。此外，2013年的冠軍得主瑪西朵（Dai Macedo）還自爆美臀是抽指手術後的成果，但比賽規則明文規定不得整型。雖然比賽有諸多爭議，但還是吸引很多人參加，除了優渥的冠軍獎金之外，還能得到成名的機會，可以拍攝廣告。

(中時)