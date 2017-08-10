樂高執行長上任8個月再度換人

丹麥積木製造商樂高（Lego）稍早辭退上任僅8個月的執行長帕達（Bali Padda），改由年紀較輕的丹麥集團Danfoss前任執行長克里斯錢森（Niels Christiansen）接手，希望藉助他的數位經驗來對抗手機遊戲及電玩競爭。去年12月上任的帕達是樂高創業以來首位非丹麥籍執行長。

(工商)