中榮行勳照護 口癌病友告別說不出的苦
手機的功能比你想得還強大！台中榮總護理部為與口腔癌病患有效、直接溝通，透過LINE等軟體讓有口難言的病患可以清楚表達身體的不適以及做有效溝通，讓患者備感溫馨，也有助於術後復原。
根據「國家發展委員會-105年數位機會調查」持有智慧型手機且使用智慧型手機上網已有高達79.7％以上，台中榮總護理部有鑑於國內外並未有針對口腔癌病人建立行動照護模式，經向衛福部爭取設置「中榮行動照護家」
透過此平台，口腔癌病人與主要照顧者只需即可觀看由社工、營養、放射、化療、復建、社福團體等專家拍攝口腔癌自我照顧影片。涵蓋範圍從住院端到居家端，亦可於此平台與個管師一對一進行諮詢，並提供即時性回覆及轉介。
截至目前，加入此平台已近120位病人均給予高度的肯定，無論在任何時段均能於手機中方便性的學習，也不再找不到醫療團隊諮詢，不僅讓病人能自我學習，主要照顧者也跟著減輕負擔，提升自我照護的能力，不再求助無門或四處尋求偏方。
53歲的林先生，因喉部、下咽惡性腫瘤，接受全喉切除手術，術後因裝置氣切、無法說話，其個案管理護理師進行電訪追蹤時患者總是無法接通，連續幾通電話後，個管師突然聽到電話另一頭只傳來「叩、叩、叩…」敲打桌子的聲音，當下明白病患有「口」難言。後來透過「中榮行動照護家」，讓他可以用鍵入文字方式於平台中詢問相關照護問題，患者心情及術後恢復明顯有轉變。
(中時)
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