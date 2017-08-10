農委會出版保育紅皮書 加強保育15種極危動物
農委會特生中心與林務局歷時2年完成台灣所有陸域脊椎動物5個類群共617種動物的受脅狀態評估與紅皮書名錄的出版，其中陸域哺乳類、陸域爬行類、兩棲類為首次出版，鳥類與淡水魚類則為再評估版，約有105種的脊椎動物列入在受脅名單，可做為未來保育行動及規劃的重要參考依據。
特生中心表示，紅皮書名錄顯示物種保育的狀態，為重要的保育施政依據，而歷次評估結果的比較，更可顯示物種保育的趨勢與成效，617種受評脊椎動物中，包含陸域哺乳類80種、鳥類316種、陸域爬行類89種、兩生類37種和淡水魚類95種，其中約有105種的脊椎動物列入在極危、瀕危與近危3個受脅類別，包括哺乳類12種、鳥類52種、爬行類5種、兩棲類11種及淡水魚類25種。
特生中心指出，列為國家極危的有15種，占所有納入評估物種的2.4％，包括陸域哺乳類的台灣狐蝠與歐亞水獺，鳥類的青頭潛鴨、環頸雉、林三趾鶉、黑嘴鷗、琵嘴鷸及黑嘴端鳳頭燕鷗，陸域爬行類的金龜，兩棲類的南湖山椒魚與豎琴蛙，淡水魚類的日本鰻鱺、溪流細鯽、巴氏銀鮈與蘭嶼吻鰕虎。
特生中心表示，這些物種面臨極危的原因包括人為獵捕、棲地與分布範圍縮減，有些與外來種雜交有關，另有些種類則是原本族群成熟個體數量稀少及分布範圍狹小，容易受到已知或不明威脅，導致數量更加減少。
特生中心表示，透過紅皮書評估結果分析各類群受脅的原因，並據以規劃後續的保育工作將可幫助物種脫離受脅狀態，例如將受脅物種納入保育類名錄、劃設保護區、強化研究或調查的物種與方向，鳥類就曾於2004年出版首份紅皮書，事後台灣鳥類整體受威脅情形也有得到改善。
(中時)
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