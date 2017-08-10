南韓薩德基地電磁波測試計畫 在民眾反對下延期

自從南韓決定引進美國的薩德部署在境內後，即引發國內外諸多反對質疑聲浪，大陸擔心美國可利用此系統監控東北，南韓國內民眾則擔心有礙環保，結果南韓原本在薩德基地計畫進行的電磁波測試計畫，在民眾反對下延期。

南韓媒體「亞洲經濟」10日報導指出，南韓國防部和環境部原本計畫10日下午在廣尚北道星州薩德基地公開測試薩德系統電磁波及噪音，但南韓國防部最終決定延期。

南韓國防部相關人士表示，這主要是由於氣象不佳，直升機無法起飛。薩德基地的入口又被反對部署薩德的當地居民和團體堵住，測試裝備無法運入。

反對部署薩德的團體前一日曾表示要強力阻止政府進行電磁波測試，9日有400多位大學生與民眾前往距離薩德基地僅200公尺處抗議。

南韓總統文在寅日前下令臨時部署剩餘的4輛薩德發射車，南韓國防部從去年底開始對部分薩德部署用地進行了小規模環境影響評估，並在上月24日將評估結果提交給了環境部。為了消除居民們對薩德電磁波和噪音的擔憂，南韓政府計畫10日在薩德基地公開進行小規模環境影響評估的現場測試，並邀請居民參觀。但居民和團體不僅拒絕了參觀邀請，還表示將阻止政府進行測試。

南韓國防部相關人士表示：「目前正在和環境部商量下次測試的日期，但應該不能明天立刻進行」。

南韓國防部上月就曾計畫讓當地居民參觀薩德雷達的電磁波測試，但最終因部分居民的反對而告吹。

(中時)