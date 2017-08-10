自來水公司在偷鑿深井水 居民痛批是詐騙集團
自來水公司計畫在旗山手巾寮開鑿8處深水井抽取地下水使用，2年前施工遭居民抗議停工，未料水公司昨日晚間進駐機具準備動工，被居民發現今天號召人抗議，憤指水公司毀約、背信，根本就是詐騙集團，要求立即停工。
自來水公司第七區管理處副處長邱憲龍說，自來水公司開鑿的取水井深度超過200公尺，與居民使用的地下水並非同一水層，且水公司將監控地下水位，嚴格控管抽取量及警戒水位，不會對當地居民造成影響，該疑慮已對居民說明後，大部分居民已認同，僅少數居民立場不同而強烈反對。
美濃愛鄉協會表示，自來水公司在旗山手巾寮地區開鑿8處深井抽取地下水使用，恐怕讓當地養殖及農業灌溉水源更加缺乏，2015年立委邱議瑩率立法院經濟委員會與水利署官員協調下，自來水公司允諾未取得共識前暫停工程。
居民指出，自來水公司近2年停工後竟於昨日晚間進駐鑿井機具，準備施工鑿井，許多人到現場抗爭，痛批水公司違反當初協議，未徵得居民同意前就逕自動工，簡直就是「詐騙集團首腦」。
反深水井自救會總幹事涂德隆說，他們堅持反對水公司在當地鑿井，若水公司不徹除，他們將於鑿井現場搭設棚架，與水公司進行長期抗戰。
(中時)
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