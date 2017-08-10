林佳龍參訪美西產業，第2大城紅到美國

台中市長林佳龍抵美受美國舊金山僑胞熱烈歡迎，美國僑界也熱議台中成為第2大城。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（右）9日在美國接受KTSF26電視台主持人訪問，強調宜居城市，首要條件要有移居的吸引力。（盧金足攝）

美國CNN報導，台中市是台灣最適合居住的城市，升格第2大城已經「紅到美國來」，市長林佳龍9日抵達舊金山，馬不停蹄奔赴電視台受訪，主持人對台中短時間內帶動超人氣，成為第2大城，施政得人心的秘訣，對明年將舉行市長改選，及民進黨民調也是海外關注熱點。

林佳龍接受KTSF26電視主持人古琳嘉專訪，對台中第二大城議題，也延燒到美國僑界大感意外，他表示，台中有7成人口從外縣市移入，不僅是移居城市，更是宜居城市，產業競爭力強，精密機械園區、中部科學園區等，提供就業機會，有工作就能吸引民眾落腳生根。

林佳龍此行率領「台中市政府美西產業及市政交流參訪團」，產業界包括車王電子董事長蔡裕慶、2代企業成功接班的六星機械董事長助黃豐呈，及朝陽科大校長鄭道明與工研院副院長張培仁等團隊成員，台中庫柏蒂諾市友誼城市協會會長李漢文接機，難掩對友自故鄉來的興之情。

僑胞昨晚到舊金山國際機場接班，視林佳龍為台灣政壇的明日之星，包括在美國創辦「國際童玩節」洪氏文教基金會董事長洪順五，海外粉絲爭相合照簽名。

林佳龍遠赴美國取經，也希望吸引產業到台灣投資，其中

，最受矚目的是參訪美國知名的NVIDIA產業，除交流智慧製造，無人駕駛汽車，在台中設置示範生產線。

市府經發局長呂曜志將逐步在水湳經園區打馴造智慧城示範區；交通局長王義川對自動駕駛車輛與機器化智慧化，市府盼將雙方合作技術應用水湳智慧城延伸全市，台中市早日成為智慧之都。

(中時)