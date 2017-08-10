來春日圖書館 看山豬書香處飄木雕趣味

排灣族雕刻家伯冷把呆萌疊在一起的山豬、百步蛇和各式動作的原住民木雕帶進圖書館，為沈靜的書香處，增添趣味與活力。（周綾昀翻攝）

排灣族雕刻家伯冷把呆萌疊在一起的山豬、百步蛇和各式動作的原住民木雕帶進圖書館，為沈靜的書香處，增添趣味與活力。（周綾昀翻攝）

圖書館也有山豬、百步蛇？走進屏東春日圖書館，除了書本以外，裡面竟然有各式各樣的木雕，且充滿原住民元素，原來是縣府文化處為推廣原鄉閱讀，自3日起展開為期1個月的藝術家伯冷「雕繪原鄉」創作展，用充滿生活趣味的木雕，為圖書館增添活力。

春日圖書館近日增添不少「人氣」，許多手握著捕魚收穫、吹奏鼻笛、嘴咬煙斗的木雕原住民，蜷曲的百步蛇，甚至還有3隻木雕山豬萌萌的疊在一起，這些都出自於春日鄉古華部落的排灣族雕刻家嘎木里．伯冷（漢名方福明）之手。

伯冷表示，離鄉多年的他，曾走過一段漂泊歲月，從工廠、餐廳廚工到遠洋漁船討生活，但他始終沒有忘記家鄉，身為百步蛇後裔的自己，將這份驕傲展現在雕塑作品上，宣揚與認同原民身份，此次展覽更是返鄉之舉。

伯冷說，他的作品山豬、打獵、捕魚、收獲等，充滿部落文化的描繪與日常生活的趣味性，也融入個人成長記憶、部落生活、當漁工的漂泊歲月等經歷，將這些木頭展現不凡的生命價值。

為讓原鄉居民親近圖書館空間，屏東縣政府文化處與春日鄉公所、圖書館與鄉民代表會合作，從8月3日至9月3日於春日鄉圖書館展出「雕繪原鄉」創作展，透過伯冷的木雕作品，讓圖書館不只是閱讀，也是藝文交流的優質場域。

(中時)