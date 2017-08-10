改造小器具立大功 陳聖旻為傳產闢新局

斯圖特特用紗線張力器，奪下第二屆京台青年創新創業大賽優等獎。（林雅惠翻攝）

製造有效降低停機率的特用紗線張力器、在第二屆京台青年創新創業大賽奪下優等獎的陳聖旻，矢志為傳統產業開闢新路，尚在義守大學進修的他，是斯圖特實業負責人，公司年齡雖僅2年，但所製造的產品，在國外卻廣受好評。

透過義大推薦，「斯圖特」參與6月初舉辦的第二屆「京台創業大賽」，以特用紗線張力器奪下「環保節能、新材料組」優等獎。

有別於傳統紗線張力器，特用紗線張力器透過特殊鋼珠技術，穩定機器送紗的張力，不僅有助於降低停機率，提高產品良率，更能讓機器織出漂亮布面，在全亞洲累積不錯口碑，並獲得埃及、伊朗、土耳其、美國等地製造商的高評價，目前也努力開發大陸及越南市場，希望能在紡織業設備領域佔有一席之地。

8年級生陳聖旻說，不只期盼「斯圖特」能透過整合新產品和新技術，提升傳統產業設備，更積極與美國及印度合作，除提供高端品質的機台零件，也合作開發新技術產品，如特用紗線張力器。

他表示，希望透過異業結盟，提升「斯圖特」技術服務與亞洲工業設備水平，目前也積極和歐洲大廠洽談特殊專利零件，爭取合作權，讓小零件能從臺灣出發，放眼全亞洲。

(中時)