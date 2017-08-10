改造小器具立大功 陳聖旻為傳產闢新局
製造有效降低停機率的特用紗線張力器、在第二屆京台青年創新創業大賽奪下優等獎的陳聖旻，矢志為傳統產業開闢新路，尚在義守大學進修的他，是斯圖特實業負責人，公司年齡雖僅2年，但所製造的產品，在國外卻廣受好評。
透過義大推薦，「斯圖特」參與6月初舉辦的第二屆「京台創業大賽」，以特用紗線張力器奪下「環保節能、新材料組」優等獎。
有別於傳統紗線張力器，特用紗線張力器透過特殊鋼珠技術，穩定機器送紗的張力，不僅有助於降低停機率，提高產品良率，更能讓機器織出漂亮布面，在全亞洲累積不錯口碑，並獲得埃及、伊朗、土耳其、美國等地製造商的高評價，目前也努力開發大陸及越南市場，希望能在紡織業設備領域佔有一席之地。
8年級生陳聖旻說，不只期盼「斯圖特」能透過整合新產品和新技術，提升傳統產業設備，更積極與美國及印度合作，除提供高端品質的機台零件，也合作開發新技術產品，如特用紗線張力器。
他表示，希望透過異業結盟，提升「斯圖特」技術服務與亞洲工業設備水平，目前也積極和歐洲大廠洽談特殊專利零件，爭取合作權，讓小零件能從臺灣出發，放眼全亞洲。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。