出院準備接銜長照 健保署： 不占醫院總額 將改列其他項目

為鼓勵醫院推動出院準備服務、與長照接軌，衛福部擬將與長照接軌的出院準備服務健保給付，自醫院總額中切割出來，改列其他項目，即不會占到醫院總額，健保署官員表示，切割出的金額還在估算，預料在1600萬左右。

健保署官員表示，健保自開辦起，即陸續推動7項居家醫療照護，包括行動不便患者一般居家照護、慢性精神病患居家治療、呼吸器依賴患者居家照護、末期病患安寧療護等，每年照顧人數超過10萬多人，去年更一步將7項整合成「居家醫療照護整合計畫」，一人給付1500點，以提供住院病患出院準備及在宅行動不便的民眾，居家醫療、重度居家醫療及安寧療護，以銜接長照2.0。

為配合推動長照，衛福部擬將出院準備服務健保給付不計算在醫院總額內，改列其他項目，亦即醫院為病患做出院準備服務，不會吃到自己的醫院總額，額外由其他總額支付，以鼓勵醫院積極為病患做好出院準備服務。

健保署副署長蔡淑鈴表示，目前健保出院準備服務約有10萬多人左右，但並不是每個人出院後都與長照銜接，有些以居家醫療為主，預計與長照銜接的出院準備服務僅占10分之一，亦即1萬多人左右，給付金額應不超過1600萬，未來將改由總額其他部門支應。

(中時)