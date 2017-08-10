宅配通總經理出面道歉 延誤貨將從寬理賠並送一次免費遞送
台灣宅配通總經理徐慶懿今（10）日傍晚五點親上火線，除了向大嘴鳥愛用客戶致歉，並說明今日所有配送服務已正常化，「未來會加強管理、優化服務內容，對於遭延遲的貨品依規從寬理賠，並送給一次免費遞送的宅配VIP券。台灣宅配通的週六日配送服務將維持不變，秉持全年無休的宅配精神。
徐慶懿指出，本次客訴延遲的件數約兩百多件，占總服務量的萬分之五，非常少數，但依然對客戶致上最深歉意，貨損、延遲均會從寬認定與賠償，以表歉意與誠意。
關於補償部分，宅配通表示，和大型客戶依照契約進行賠償。同時提供客服中心和品質管理部電話，只要延遲配達客戶，提供宅配單簽收聯，即提供免費宅配服務使用卷；如有貨損，即依照貨損價值理賠。(服務電話如下：品質管理部02-66165500 分機272,273,275,276；客服專線02-66181818)
宅配通大園桃園轉運中心是物流業走入自動化所建置，與世界趨勢接軌，降低毀損及人工分貨誤轉造成的延遲，可以快速理貨分貨，高速帶可以每小時處理8000件、低速帶可以每小時處理4000件，提升配送效率、提高服務能量，預計提高兩倍以上的服務能量。
台灣宅配需求旺盛，然而大部分台灣宅配同業不提供週末宅配服務，但台灣宅配通仍然堅持以服務消費者為優先目標，維持週六日配送服務，提升整體服務能量。
(工商)
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