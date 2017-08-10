屏養殖保單12戶獲賠 但坦言：標準高不可攀

屏東地區以養殖石斑魚、青斑和午仔魚等為主，幾乎遇雨就淹的窘境，促生陸上養殖保單，雖上月底颱風達理賠標準，不過漁戶多持觀望態度。（屏東養殖漁業發展協會提供）

今年4月中旬全國首創陸上養殖保單上路，當時有12戶漁戶投保，沒想到7月底的尼莎和海棠颱風在12小時內接連著來，雨量達標，3日已填妥報單理賠中，不過有投保的屏東養殖漁業發展協會理事長李金生坦言，畢竟標準過高，多數魚戶仍持觀望態度。

這張保單依屏東的氣候設計，在5月1日至11月30日汛期與颱風期間，以枋寮氣象站為標準，連續48小時累積降雨量達480毫米，東港、林邊、佳冬、枋寮，養殖龍膽石斑、青斑、龍虎斑與午仔魚等6種的魚戶，就能獲理賠。

7月底尼莎與海棠颱風接連侵台，當時48小時內雨量累積659毫米，佳冬、林邊地區養殖池和道路淹得「不分你我」，損失慘重，12戶投保的魚戶皆可獲得近2000萬元的百分之百理賠，3日台灣物產保險公司召集保戶填寫保單，現正理賠中。

「這標準高不可攀，獲賠時大家都很驚訝。」在佳冬東海養殖午仔魚的李金生指出，尼莎襲來時，若以佳冬氣象觀測站資料，早已達到理賠標準，但枋寮卻只有338毫米，是接連攜雨而來的海棠才達標，但這種極端氣候少之又少，88風災也是因潰堤才淹水慘重。

李金生坦言，12張保單大多是養殖協會成員與生產區主委等熱心公益的魚戶，以捧場性質響應政府政策，4個地區有上千個養殖戶，投保率僅1％，大家也做好浪費保費的心理準備，至於這次順利獲賠過後是否會增加明年投保率，他笑說，不敢預測，但天災補助費用轉移至保費，也許會更具效益。

(中時)