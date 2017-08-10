東管處「月光‧海音樂會」，6000人共享浪漫

東管處辦理兩場「月光‧海音樂會」，吸引6000人共享浪漫。（東管處提供）

東管處辦理兩場「月光‧海音樂會」，吸引6000人共享浪漫。（東管處提供）

東管處辦理兩場「月光‧海音樂會」，吸引6000人共享浪漫。（東管處提供）

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理第2屆的「月光‧海音樂會」活動最後兩場次於8、9日在該處都歷處本部月光舞台登場，兩場吸引近6000名觀眾，陶醉在迷人的月光海景及浪漫的音符下。

東管處8、9日舉行「月光‧海音樂會」，以「漫遊之歌」為主題，帶來不同的世界音樂與舞蹈表演。

8日由「聲動樂團」的東西方跨界音樂起場；「精靈幻舞舞團」用舞蹈訴說上一代父母親愛情故事，讓現場的觀眾陶醉在熱情的佛朗明哥舞蹈中；「SKARAOKE」的島國搖擺爵士讓大家在現場眉飛色舞。

9日由卑南族的「Paliulius樂團」原生態的合聲演唱接續；「吳欣澤&西尤島融合樂團」展現印度西塔琴(sitar)與人聲吟唱的音樂；甫獲金曲獎評審團獎的「林生祥樂隊」運用台灣傳統音樂元素為基底，並協調西方當代音樂，成為台灣獨樹一格的新民謠樂種。

東管處表示，兩場次音樂會雖在非假日舉辦，仍湧入近6000名遊客，現場亦有來自日本、法國、馬來西亞等世界各國以及企業福委團等參與。

當月亮從海平面緩緩昇起，月光灑在海面上，現場觀眾無不歡欣鼓舞，加上在清爽的天空、宜人的氣候，迷人的月光海景色下，參與遊客或坐或臥或唱或跳，均沉醉在熱情的樂音歌聲中。

東管處指出，今年的月光‧海音樂會不僅在地化也國際化，結合亞洲、非洲、中東等世界各地的音樂與日本文化融合的音樂，令現場觀眾耳目一新，而月光‧海音樂會榮登全台夏日七大音樂節，也成為大家必遊必賞的旅遊行程。

(中時)