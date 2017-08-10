普中學生做義工 一個月洗碗高度超過27座101大樓

普門中學餐管科學生林俊宇、林雋濠兩兄弟，暑假到佛光山當義工，在雲居樓協助三餐洗碗，一個多月來，已洗了超過8萬個碗，超過27.6座的101大樓高度，雖然每次都汗流浹背，全身濕透，但兩人樂在其中。

今年暑假，兄弟到佛光山擔任義工，7月1日起，義工會安排他們到雲居樓洗碗，兩人二話不說，欣然同意。此後每天三餐過後，兩人就到大寮（即廚房）洗碗間，穿上工作服和雨鞋、戴上塑膠手套，開始洗碗工作，每次要站上超過2小時才能把大眾過堂的碗都洗完。

早上洗完碗約8、9點結束，中午約2、3點，晚上則到7、8點才圓滿；大型活動期間，如佛光盃國際大學籃球邀請賽在佛光山舉辦佛光之夜，用餐人數一下子增加數百人，他們與其他義工就洗碗洗到晚上11點多才告一段落。

提到洗碗數量，俊宇及雋濠平均一天要洗至少2千個碗，遇到夏令營、國際青年生命禪學營等大型活動時，則洗了3千個碗以上。換個角度來看，以平均一天約洗2千個，換算一個月已洗了6萬2千個碗。若以每個碗疊起來的高度2公分計算，高達12.4公里，以台北101大樓高449公尺計算，已洗了超過27.6座的101大樓。

每天洗這麼多碗累不累？兩兄弟曾因洗太多碗，手痠痛到晚上睡不著；也曾因手滑打破碗而一度想放棄。但他們秉持「不忘初心」，一一克服困難，也在洗碗中找到堅持的毅力、服務助人的快樂、為人處世的方法與態度，在轉念中得以樂在工作中，「每天看到大家使用他們洗乾淨的碗吃飯，就很有成就感，一切辛苦都值得」。

佛光山義工會慧展法師表示，洗碗作務很辛苦，而且數量多，不少義工洗過一次後，「就怕到了，不敢再來」。「沒有宗門思想，不容易做到」，他指出，洗碗是苦行，剛吃過飯就開始洗碗，穿著工作服、手戴塑膠手套，站在又濕又熱的空間洗碗，而且一洗就要2、3小時，很需要堅持的信念，而且可以訓練吃苦的耐力，讚嘆兄弟兩人真是「人間菩薩」。

(中時)