海線第一條示範道路 外埔中山路路平提前完工
海線第一條示範道路外埔區中山路自中山路456巷至六分路280巷，總長0.68公里，提前於7月完工！台中市政府建設局長黃玉霖、市議員吳敏濟、李榮鴻及外埔區長卓義騰一起前往視察中山路路平成果；眾人更現場倒水測試新劃標線，對於標線抗滑度均表示肯定。
昨日路平小英雄聯盟：平平(威蜂小隊長)、安安(MonBe猴)、路路(露露桃)一同驚喜現身外埔中山路，當地鄉親直說「真古錐！」，更感謝市府推動路平專案，為外埔區打造這樣的舒適道路。建設局黃局長笑說，看見這三隻路平小英雄出現，就知道「市長要來做路平了！」
黃玉霖表示，為讓道路更堅固耐用，建設局引進新工法，特別聘請專家利用「動態貫入」（Dynamic Cone Penetrometer, DCP）檢測、診斷外埔中山路路基不良原因；同時試辦環保材料「轉爐石」瀝青混凝土封層，增加車胎與路面摩擦力，提升行車安全及使用年限，期望打造外埔中山路成為海線第一條示範道路。
外埔中山路路平工程自6月施工，從中山路456巷至六分路280巷進行改善，改善道路總長0.68公里、改善路基1,261平方公尺、減少孔蓋20處、調平孔蓋30處，下地率達69%以上。
黃玉霖指出，根據市府警察局資料顯示，台中市機車自摔案件從103年709件、104年636件、105年508件，有逐年遞減趨勢；尤其路平專案將孔蓋下地、提升抗滑標線係數從45BPN至65BPN，更能間接減少車禍肇事案件。
黃玉霖說，海線數十年來從未一次性全面翻新道路，市府推動4年500公里路平專案，從104年1月12日執行至今年8月8日止，路平總公里數已達389.83公里，其中海線地區路平公里數已達62.81公里。為更進一步推動全市路平，市府積極爭取路平專案納入前瞻基礎建設計畫內，中央及市府自籌款將有6億元預算投入，未來也會逐年編列預算，繼續為提升台中市路面品質打拼。
(中時)
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