何馬可夫婦牽線　何爺爺跳跳屋氣墊樂園明到嘉舉行

在美國宣教士何馬可（左）、何路得（右）牽線下，知名何爺爺跳跳屋氣墊樂園11、12日到三和國小，散播歡樂、愛到偏鄉學區。（高錦如攝）

美國宣教士何馬可夫婦來台34年，沿西海岸成立5個家庭關懷據點，2013年來到嘉義大林鎮，與三和國小結緣，在倆夫妻的牽線下，首次邀集知名何爺爺跳跳屋氣墊樂園明後兩天將到三和國小，散播歡樂、愛到偏鄉學區。

何馬可表示，來到台灣曾看到信義會好厝邊關懷中心打包校園的剩菜剩飯，送給有需要的人，認為此舉相當有意義，由於他們居住在三和國小附近，就近與他們接洽，將所剩食物分送給有緣人。

「What we want to do and be good.」何馬可說，下一步該怎麼走，一切都由上帝指引，目前就是盡力整合手邊資源，送到有需要的地區，甚至資源連結，形成大更大力量。

三和國小蔡明昇表示，何馬可夫婦相當有愛心，雙方互助下，連續2年與他們合作舉辦英語夏令營及外國節慶活動，培養學生國際觀，營造全英環境，他透露，其夫婦結束課程後，私下還主動進行訪視，針對關懷弱勢的學生，並詢問哪邊可以協助，其舉讓他十分感動。

在美國從事成衣貿易事業有成的何茂成，7年前退休回台，想回饋台灣，自掏腰包千萬元從美國訂製超大滑水道、氣墊跳跳屋，讓偏鄉學校學童免費玩，3年多來，已在全台舉辦200多場。

(中時)