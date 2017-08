何馬可夫婦牽線　何爺爺跳跳屋氣墊樂園明到嘉舉行

在美國宣教士何馬可(左)、何路得(右)牽線下,知名何爺爺跳跳屋氣墊樂園11、12日到三和國小,散播歡樂、愛到偏鄉學區。(高錦如攝)

美國宣教士何馬可夫婦來台34年,沿西海岸成立5個家庭關懷據點,2013年來到嘉義大林鎮,與三和國小結緣,在倆夫妻的牽線下,首次邀集知名何爺爺跳跳屋氣墊樂園明後兩天將到三和國小,散播歡樂、愛到偏鄉學區。

何馬可表示,來到台灣曾看到信義會好厝邊關懷中心打包校園的剩菜剩飯,送給有需要的人,認為此舉相當有意義,由於他們居住在三和國小附近,就近與他們接洽,將所剩食物分送給有緣人。

「What we want to do and be good.」何馬可說,下一步該怎麼走,一切都由上帝指引,目前就是盡力整合手邊資源,送到有需要的地區,甚至資源連結,形成大更大力量。

三和國小蔡明昇表示,何馬可夫婦相當有愛心,雙方互助下,連續2年與他們合作舉辦英語夏令營及外國節慶活動,培養學生國際觀,營造全英環境,他透露,其夫婦結束課程後,私下還主動進行訪視,針對關懷弱勢的學生,並詢問哪邊可以協助,其舉讓他十分感動。

在美國從事成衣貿易事業有成的何茂成,7年前退休回台,想回饋台灣,自掏腰包千萬元從美國訂製超大滑水道、氣墊跳跳屋,讓偏鄉學校學童免費玩,3年多來,已在全台舉辦200多場。

