房屋成交就廣播 婦情急下訂慘遭套牢

林姓婦人指控建案「馥華原鄉」銷售人員，未如實行使合約，且看房時一再廣播成交狀況，導致她情急之下交付20萬訂金，業者則出示林女簡訊「沒想到市場突然冷了」、「你們有沒有爆退戶潮」打臉，直指這是對方為了解套的推託之詞，法院審酌合約內容與證詞，駁回請求。

林女指出，2013年8月15日前往預售屋現場看屋，銷售人員熱情接待，且過程中一再告知「建案即將銷售一空，要買要快！」林女認為總價1595萬的預售屋，具有升值潛力，加上銷售人員不斷敲邊鼓，林女當下即付了20萬訂金。

不料，事後林女卻發現當初與銷售人員確認「雨遮坪數不計入總面積」，竟被納入，導致房屋空間減少1.36坪，明顯違約，並以此為由，主張拿回已繳交的344萬價金。

業者則出示Line紀錄打臉林女，「沒想到市場突然冷了」、「我知道是我問題啦」，指稱林女原想趁著房市低點、買房投資，卻慘遭套牢，雨遮糾紛只是林女急欲脫手的藉口，而廣播只是避免買家重複下訂的狀況。

新北地院審酌當天其他在場人員證詞、合約內容，認為業者並無以詐欺或脅迫方式，迫使林女簽訂合約，駁回林女請求。

(中時)