女慣竊借不到錢轉為偷 借到警察頭上自投羅網

黎姓婦人到加油站向員工「借錢」未果，趁員工不注意偷走裝有上千元的零錢盤，經加油站報案，黎婦遭警方鎖定，僅事隔2天，黎女花光錢竟到路口，當面向值勤員警大喊肚子餓，要「借錢」買飯吃，沒想到，當場被員警識破送辦，依竊盜罪嫌送辦。

台中市第五分局文昌派出所5日接獲1家加油站報案指稱，存放零錢的零錢盤遭竊，內有上千元銅板。警方調查鎖定64歲的黎婦，她當天到加油站向員工「借錢」受拒，離去後又再返回，趁隙偷走一零錢盤，得手後還搭乘計程車到超商，將零錢換成紙鈔。

黎婦將偷來的錢花在電子遊藝場，且都搭計程車代步，才2天就把錢花光，竟故技重施，還大膽地找上警察。7日晚間在文心與崇德路口的警察守望勤務區向執勤員警大喊肚子餓，想借錢吃飯，員警眼尖發現黎婦就是涉案竊賊，黎婦坦承竊取加油站零錢。

警方調查，黎婦在今年春節期間還曾到1家超商，向店員表示，她因案被判刑，接到法院通知到案執行，她想假藉偷竊早點進牢房，經超商店員報案，警方到場苦口婆心地勸說，還送給她儲值200元的悠遊卡，協助她搭公車到法院報到執行，並吃點東西。沒想到，黎婦出監後，竟賊性不改，還「借錢」借到員警頭上來。

(中時)