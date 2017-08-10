崩塌嚴重，水保局斥資4780萬整治富源溪

富源村長羅再銘（左起）、卑南鄉長許文獻、立委劉櫂豪及水保局台東分局長王志輝，針對富源溪的整治工程交換意見。（黃力勉攝）

屬於泥岩地形、崩塌嚴重的卑南鄉富源村，將展開富源溪整治計畫，農委會水土保持局台東分局預計斥資4780萬元，在5處溪畔展開治理工程，透過工程減緩崩塌情況。協助爭取預算的立委劉櫂豪強調，工程不是要人定勝天，是希望能與土地和平共處，讓居民得以謀生。

富源溪緊鄰197縣道，主流僅長2公里，下游匯入卑南溪，不過因為屬於泥岩地形，下雨過後土壤被沖刷嚴重，在197縣道上，很明顯看到路面有大小不一的龜裂痕跡，就是因為下游土壤嚴重流失。

去年莫蘭蒂颱風過境後，富源村的土地流失狀況加劇，於是水保局展開重測，針對富源集水區的137公頃全面調查，需施工的地點展開細部規劃，最後共有5處河床需施工補強，避免崩塌持續。

今天劉櫂豪、水保局台東分局長王志輝、卑南鄉長許文獻、富源村長羅再銘及富源社區發展協會理事長王應福等人，在富源現勘後，王志輝強調，富源溪治理一、二期工程，總經費2830萬元，將會在8月底前完成發包動工。

劉櫂豪表示，從以往的施工經驗看來，小規模的施工對於土石的保持效果不大，富源溪進行整體調查及規劃後，預計以3年的時間展開治理工程，完工後將能保護富源村及台東市富豐里共556戶、1400多人的生命財產安全。

(中時)