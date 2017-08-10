竄改歷史！印度一家中學課本宣稱：1962年印度打贏大陸

1962年印度與大陸在西藏與藏南之間邊境開戰，大陸打贏，多數印度課本也都承認打敗仗，但竟有一家印度中學課本宣稱印度打贏了。

《印度時報》10日報導指出，在印度北方邦的一本梵文教材中，宣稱「眾所周知的1962年中印戰爭，其結果是印度戰勝中國」。這樣的內容的教科書出現在印度多所學校的中學8年級梵文教材中。

這本梵文教材由一家位於北方邦的出版社出版，作者有5人，該書第八章「尼赫魯先生」中宣稱「中國在1962年發起了對印度的戰爭，在尼赫魯的努力下，印度擊敗了中國」。

不少印度學生及家長卻對教課書中出現的謬誤表示憤慨。中央邦家長聯合會秘書潘狄亞說：「實際上我們已為此鬥爭多年，但很不幸我們關於更正教材的請求被當作耳邊風。到底政府能給到私人出版社多少史實證據？難道這一荒唐的錯誤還不足以讓國家統一教材審訂嗎？」

(中時)