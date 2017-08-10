共軍運8繞台灣 國防部：保持監控警戒

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日本防衛省公布中共空軍一架運8電戰機9日從巴士海峽經西太平洋北上，自東面繞行台灣。根據中央社報導，國防部發言人陳中吉今（10）日表示，國軍對台灣周邊海、空域保持警戒監控，目前並無特殊狀況。

日本防衛省統合幕僚監部官網9日公布，中共空軍一架運8電戰機9日從西太平洋經宮古海峽飛入東海空域。據飛航路線圖，這架電戰機從巴士海峽經西太平洋北上，自東面繞行台灣。

陳中吉今天受訪指出，國軍持續對台灣周邊海、空域保持警戒與監控，有效掌握共軍動態，護衛國家安全，目前並無特殊狀況，請國人安心。

(中時電子報)