金門首拍越界陸船 原船東高價標回去
大陸抽砂船「遠泰99號」越界作業，6名船員不但遭到法院判刑，沒入船隻今（10）日下午還在金門地檢署拍賣，共有11家參加競標，最後由原船公司以超過底價1倍的2133萬元得標。
這是國內首次公告拍賣沒入的大陸越界船隻，檢方期待藉此宣示嚴正執法、保護國土完整及維護海洋生態的決心。
「遠泰99號」抽砂船是在今年1月11日越界進入金門后扁外2.7浬處作業，遭金門海巡隊逮捕移送金門地檢署，由檢察官張漢聲依違反入出國及移民法、刑法結夥3人以上竊盜等罪嫌起訴，並由法院判決6名船員6至8個月不等徒刑，船隻也依法沒收。
檢方在客觀公正之第3人鑑價公司鑑價後，上個月25日以新台幣1100萬元的底價，公告拍賣「遠泰99號」，今天下午4時30分由主任檢察官康惠龍主持拍賣會，共有11家參加競標，最後由原船公司以最高的2133萬元得標。
檢方指出，大陸抽砂船越界進入金門狂抽海砂，帶來金門國土流失、海岸線退縮的嚴重問題，根據縣府2007至2012年度正射影像圖套疊比對，金門海岸線面積退縮的總面積已達25萬6631平方公尺。
該署為維護國境安全、保護生態環境，以及剝奪犯罪人之犯罪工具，依法向法院請求宣告沒收「遠」號，獲得金門地方法院及高分院的支持，落實「無人能因犯罪獲利」的司法正義。
檢方強調，未來將持續關注大陸船隻越界作業，情節重大者仍會比照辦理，期待有效發揮遏阻作用。
(中時)
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