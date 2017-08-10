修繕工人踏破浪板重摔亡 雇主業務過失致死獲緩刑

在台南市開設工程行的李姓男子，去年5月指派賴姓員工等3人至彰化縣田中鎮一家公司進行廠房屋頂修繕工程，賴男站在離地8公尺高的塑膠浪板上作業，卻不慎踩空踏穿浪板跌落地面傷重不治，彰化地院審理後依業務過失致死罪判處李男有期徒刑5個月，可易科罰金，緩刑2年。

去年5月12日上午，李男透過人力派遣公司調工僱用賴姓、王姓與黃姓等3男，至彰化縣田中鎮工業區內某家工廠進行廠房屋頂修繕工程，3人在離地高度8公尺之屋頂作業施工時，賴男不慎踏穿塑膠浪板而自高處墜落，因頭部著地傷重不治。

法官審理時認為，李男身為雇主、與該案工作場所負責人，指派員工於高度2公尺以上之高處作業，卻未要求3名員工依規定使用安全帶、戴用安全帽及其他必要之防護具，亦未架設安全通道、踏板與安全網等防墜設施，且未選任專人至現場指揮監督，最後導致賴男墜落死亡，顯有過失，並有勞動部同年8月8日的違反職業安全衛生法的行政裁罰處分書佐證其認定。

法官審酌，被告對在高處工作之勞工安全未謹慎注意，致發生被害人死亡結果之職業災害，家屬承受喪親之苦痛，惟犯後坦承犯行，且賠償家屬並達成和解，故作出如上判決。

(中時)