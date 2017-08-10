昇恆昌戲聚嘉年華 傳統戲曲驚艷機場旅客
昇恆昌免稅商店秉持行銷台灣之美的精神，連續3年舉辦機場藝術季活動，希望透過機場這個國際平台，將台灣的藝術與人文深度分享給來自世界各地的旅客們。今年活動以「戲聚」為主題，將中華傳統各家戲曲帶進機場，並在10日下午舉辦嘉年華遊行活動，除了為北中南三地機場的藝術季揭開序幕外，更透過各派戲曲爭華表演的過程創造交流與火花，也讓國內外旅客爭相錄影拍照，捕捉難得一見的機場藝術饗宴。
昇恆昌10日於桃園機場舉辦「戲聚」嘉年華遊行活動，宣告機場藝術季正式展開。來自國光歌劇團、台灣豫劇團及客家文和傳奇戲劇團的演員們，特別穿著上最具代表性的傳統妝扮與華麗精緻的戲服，在遊行中定點表演。各方戲曲在嘉年華中相互較勁、各有春秋，也成為活動最大亮點之一。
昇恆昌免稅商店副董事長吳秀光表示：「機場不僅是國際來往的交通場域，我們更致力於為機場創造更多可能性。今年藝術季活動分別在松山、桃園、台中、高雄機場展開，期望以戲交流，讓中華傳統戲曲持續展現其風華與深度，也讓國內外旅客了解中華藝術文化的博大精深。」
除了遊行嘉年華外，8月底前各機場也將舉辦「戲劇工作坊」，不僅將有各類戲曲的演出，更有簡易戲曲身段教學的互動體驗，希望帶給旅客充滿文化氣息的候機體驗。
(中時)
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