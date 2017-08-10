正妹學汽機車修護 板金小公主立志當國手

長相甜美，16歲的徐翊軒專長是汽車板金，將參加下周登場的全國技能競賽。

外型甜美可愛的的徐翊軒，因為對修車有興趣，選擇汽車科就讀，並以汽車鈑金職類打入全國技能競賽。（莊曜聰攝）

第47屆全國技能競賽將自8月15日起在台中登場，勞動力發展署雲嘉南分署派出124位選手，參加28項職類賽事。（莊曜聰攝）

第47屆全國技能競賽15日登場，勞動力發展署雲嘉南分署派出從分區賽脫穎而出的124位選手角逐最後獎項，其中16歲的徐翊軒身材嬌小，長相甜美，留著可愛妹妹頭，沒想到卻是汽車板金類的選手，她在分區賽拿下銅牌，被學長暱稱「汽車板金小公主」的她，目標是要當上此職類的第1位女國手。

「家人都很支持我做喜歡的事。」跟其他女孩不同，徐翊軒從小就跟鄰居的男孩玩遙控車、模型車，對洋娃娃沒有半點興趣，就讀海佃國中時，參加了動力機械群（汽車科）的技藝課程，更深深為汽車著迷，畢業後就進入育德工家汽車科就讀，現在從拆裝汽缸、輪胎、車門到故障排除，對她來說都是小case，雖然爸爸一直擔心女生走這行很辛苦，但拿下銅牌時，還是高興地說「金厲害！」

手巧心細是女孩兒的優點，但要跟男生比拚，還是得加倍練習，她每天都要慢跑至少2公里鍛鍊體能，自主訓練時間也快要12個小時，回想來時路，十分辛苦，徐翊軒說，練習焊接時，手腳都曾被火花燙傷，因為要用大榔頭敲打，也經常弄到瘀青流血，所以指甲都要修得短短的，方便作業，不能像其他女孩一樣塗指甲油、做美甲，「反正我也不愛」她灑脫的說。

徐翊軒將參加下周在台中登場的全國技能競賽，目標直指前3名，可以保送國立大學繼續進修，她更霸氣說道「最好拿下第1，還能出國比賽。」被問到未來的夢想，曾經想開餐廳的她，希望以後能經營一間結合汽修與餐飲的複合式修配廠，把興趣當成志業。

(中時)