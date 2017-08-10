妙齡女欠8千慘遭強押軟禁 嫌稱：帶她出來走走

鄭男為了討回8千元債務，5日凌晨強押24歲古女，搶走皮包、手機等物品，並將她軟禁在三峽區長泰街一間汽車旅館，阻斷古女對外聯繫，控制行動長達5天。今（10）日古女趁隙報案脫逃，三峽警方趕到將鄭男依妨害自由、槍砲及毒品罪嫌偵辦。

鄭男供稱，因古女積欠姐姐8千元，遲遲不歸還，才會帶古女「出來走走」，否認控制古女行動，古女則喊冤是朋友欠錢，自己並非當事人，直指鄭男抓錯人！

今日下午2時許，古女趁鄭男帶她外出買菸時，躲到汽車旅館櫃台下，偷偷打電話給友人求救，警方接獲報案後，緊急派員前往旅館，並在鄭男身上查獲槍枝及毒品，全案將朝妨害自由、槍砲及毒品罪嫌偵辦。

(中時)