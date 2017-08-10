網友私訊咒「每天問候你」 伊能靜氣炸喊告

伊能靜近日為女兒莫名被罵氣炸。（圖／取自伊能靜微博）

伊能靜對惡意網友下最後通牒。（圖／取自伊能靜微博）

伊能靜揚言將對毒舌網友提告。（圖／中時資料照片）

去年與老公生下一女「米粒」的伊能靜，日前為了女兒慘遭被罵醜，憤而公開毒舌網友名稱，正式開戰酸民，今(10日)她再分享該網友仍不斷私訊詛咒威脅她，使伊能靜氣炸下最後通牒說，若再威脅她，她可透過報警知道對方的所在位置，並對該人提告，絕不手軟。

伊能靜先前向網路霸凌米粒的網友宣戰，表示：「我沒有做過任何傷害你的事。所以我不承受你帶給我的傷害。」今她再分享該網友因被伊能靜粉絲罵後，竟反撲她說：「每天都會問候你的」、「現在我是認識你了」、「fuck」、「現在我還要詛咒」、「不想說，現在我就認為你孩子醜了！以前我不覺得」。

對網友的惡意留言，伊能靜稍早爆氣表示：「你再威脅我，我馬上報警」，並警告對方可依法查到真實的所在位置與資料，該人所留下的難聽字眼，伊能靜都一一留下，她已透過律師存證，未來將一併交給法官，伊能靜更說：「你這樣的人，將來你怎麼教育你的孩子」、「是不是他不喜歡的，他也可以在學校咒罵他？既使這個孩子完全不認識他？」最後伊能靜更強硬表示若對方再開口惡意相向，她便立即提告。

(中時電子報)