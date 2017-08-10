世大運國手支援大 黃甘霖：順勢觀察新秀野手
統一獅在本屆世大運中，除了陣中目前擔任第4棒的蘇智傑，另外今年季中選秀的前四輪選手，也都入選中華隊，總教練黃甘霖表示，新秀野手部分，會透過世大運來觀察他們的實力，是否可以成為即戰力。
獅隊在今年季中選秀選前4輪選進，陳重羽、陳重廷、施子謙與吳桀睿，原本都堪稱即戰力，不過都是世大運成員，黃甘霖說，其實投手部分，不會這麼快上場，但如果談好都會登錄球隊，野手部分，會藉由世大運比賽觀察，適不適合直接在一軍出賽。
而目前擔任球隊第4棒的蘇智傑，原本是要在周六就向中華隊報到，不過目前確定12日打完比賽後，13日在前往報到，預計缺席12場中職賽事，黃甘霖指出，目前應該就確定由潘武雄擔任4棒，他手傷勢狀況也比較好了。
黃甘霖也提到，至於空缺，會觀察羅國龍與鄭鎧文的狀況，如果不行還是會放在二軍，將會拉內野手，陳傑憲就會幫忙鎮守外野，解決蘇智傑不在陣中的時間。
(中時電子報)
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