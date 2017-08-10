花蓮》傳唱縱谷 玉里 阿美族聯合豐節12日登場

花蓮縣玉里鎮8月12、13日將舉辦「原舞震璞石-傳唱縱谷情」聯合豐年節文化傳承暨捕魚祭。（玉里鎮公所提供）

21個部落的花蓮縣玉里鎮阿美族原住民部落盛會「原舞震璞石，傳唱縱谷情」聯合豐年節暨捕魚祭活動，12日傍晚5時30分起，盛大登場，壯觀威武又具神秘色彩的原住民樂團表演、勇士舞蹈、頭目祈福祭儀、部落迎賓舞、各舞團表演及千人牽手大會舞，接力登場。部落族人以傳統歌舞展現原住民傳統內涵，透過豐年節的盡情歌舞歡樂，盡展原始、豪邁的風格;原族人也會身著鮮豔服飾，跟著傳統領唱歌謠舞出整年豐收的歡樂。

玉里鎮原住民以阿美族為主，共有21個部落，每年自7月起，各部落的Ilisin(易利信，即豐年祭)陸續登場。豐年祭在阿美族是一年中最重要的日子，每年7、8月，都會遵循傳統舉行豐年祭，除了有感謝神靈庇佑五穀豐收的意涵外，並負有教育男子成年、傳承薪火的重大意義。

為了推動部落旅遊，玉里鎮公所今年結合部落豐年祭慶典，舉辦「玉里豐一夏」部落小旅行活動，總共規劃6種行程9個梯次的小旅行，除參與部落傳統節慶與族人共舞、品嚐原住民風味餐、體驗原住民射箭與捕魚的技藝外，也帶領遊客參訪全台唯一的「璞石藝術」及全台首座「臺灣黑熊教育館」暨亞洲唯一、世界唯二的世界級板塊地質景觀愛之橋，以及令人驚豔的金針花海魅力。

玉里鎮長龔文俊表示，8月12、13日舉辦的2017年「原舞震璞石-傳唱縱谷情」聯合豐年節文化傳承暨捕魚祭，是玉里鎮今年暑假最熱鬧的活動，2年1次的部落聯合豐年祭，21個部落族人均將參與，場面盛大。除了傳統歌舞外，也將邀請民眾共舞，一同感受原住民的熱情；而捕魚祭更是阿美族傳統祭祀的重要部份，捕魚節當天，長老會在部落集會所擺置祭品舉行出發祭，祭拜山川及四方諸神，祈佑部落去除瘟疫、漁獲豐收、風調雨順，部落禁忌解除，同時也期待新的一年美好的開始。

(中時)