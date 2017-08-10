「最美的心拍出最美的圖」 竹山攝影家公益義賣聯展
南投縣知名攝影家陳允洋，最近與劉志恆、陳泰安及溫金達等同好在竹山秀傳醫院文藝走廊舉辦「秀水流傳．攝影家公益義賣聯展」，45件展品均為一時之選。陳允洋長期關心弱勢，辦展義賣捐款已連續10多年，「最美的心拍出最美的圖」地方傳為美談。
「秀水流傳．攝影家公益義賣聯展」將展到10月5日，45件作品規格，在1２吋至30吋之間，單價3000元至5000元，賣出的所得款項將全數捐出；參與展出的攝影者都表示，僅藉微薄之力，去幫助更多弱勢家庭及團體。
參展者劉志恆是因被鹿谷迷人的風景吸引，啟發他用鏡頭來記錄故鄉鹿谷的美景。28歲的陳泰安則因喜好拍照，得以有機會與其他3人結緣。展場內，老、中、青透過鏡頭將眼底裡最美的風景、花卉及人文呈現於展示作品。
竹山秀傳醫院文藝走廊已設立多年，其發起動機緣起盼望就診的病人不單只是看病，可於漫長候診的時間裡還能欣賞名家畫作與作品。希望藉由藝術品獨特的魔力減輕病痛帶給身體的不適，並使院內氣氛變得溫暖及祥和。
(中時)
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