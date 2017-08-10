麻豆警成立寶柚大隊 情境演練逼真

警方演練柚園遭竊的情境。（莊曜聰攝）

歹徒前往倉庫竊取文旦。（莊曜聰攝）

警報器啟動，警方前來逮捕竊賊。（莊曜聰攝）

麻豆警分局與農會、產銷班合作成立「寶柚大隊」，肅竊防偷，以減少農民損失，上午警方針對文旦園與倉庫的行竊兩種情境，進行狀況預演，透過警民合作成功抓到竊賊，過程逼真；警方也協助在農民倉庫裝上警報器，清亮聲響有助防竊。

分局長蔡進閱表示，演練讓農民了解文旦遭竊狀況，發揮防竊的效果，今年除了警力、民防外，還有產銷班員的加入，更準備防盜警報器裝在農民倉庫內，防竊作為更完整。

麻豆農會總幹事孫慈敏說，感謝警方對守護柚園的投入，讓農民可以專心耕耘收成。

(中時)