《如懿傳》開播前夕爆抄襲「連錯字都一塊抄了」

霍建華、周迅主演《如懿傳》預計在12月大陸首播。(取自如懿傳微博)

匪我思存PO截圖，控流瀲紫抄襲。(取自匪我思存微博)

匪我思存PO截圖控流瀲紫抄襲。(取自匪我思存微博)

霍建華、周迅主演《如懿傳》是知名作家流瀲紫筆下作品，也是經典後宮劇《後宮甄嬛傳》的續集。然而在《如懿傳》開播前夕，大陸言情小說作家匪我思存PO出多張截圖證明，流瀲紫《如懿傳》有多處抄襲她的作品，連錯別字都一起抄進去了！

匪我思存筆下作品《寂寞空庭春欲晚》、《佳期如夢》等都被改編成電視劇，是大陸知名作家，然而她近日突然在微博發出多則訊息，指控流瀲紫《如懿傳》抄襲她的著作，還附上截圖代表有圖有真相，其中連錯字都一塊抄了。

「夾岸桃花蘸水開，我總是記成夾岸桃花敷水開，所以大家看看錯得一模一樣的敷水和緊跟其後的輕紅飛亂。至於雙鬟鴉雛色，哈哈哈，真是巧到尷尬啊，雙鬟應該是雙鬢都跟我錯得一模一樣呀？實在太巧了啊，還有夢醒衾寒蓮步姍姍步出屏風，真是太巧啦哈哈哈。我先睡了，大家不妨善用搜索慢慢找，各種驚喜哦！」

不過也有人質疑她何時不踢爆，偏偏選在《如懿傳》上檔前夕才爆，有炒作之嫌，對此匪我思存更霸氣用一張港劇截圖回應：「打你就打你，還要選日子嗎？」

(中時電子報)