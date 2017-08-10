《如懿傳》開播前夕爆抄襲「連錯字都一塊抄了」
霍建華、周迅主演《如懿傳》是知名作家流瀲紫筆下作品，也是經典後宮劇《後宮甄嬛傳》的續集。然而在《如懿傳》開播前夕，大陸言情小說作家匪我思存PO出多張截圖證明，流瀲紫《如懿傳》有多處抄襲她的作品，連錯別字都一起抄進去了！
匪我思存筆下作品《寂寞空庭春欲晚》、《佳期如夢》等都被改編成電視劇，是大陸知名作家，然而她近日突然在微博發出多則訊息，指控流瀲紫《如懿傳》抄襲她的著作，還附上截圖代表有圖有真相，其中連錯字都一塊抄了。
「夾岸桃花蘸水開，我總是記成夾岸桃花敷水開，所以大家看看錯得一模一樣的敷水和緊跟其後的輕紅飛亂。至於雙鬟鴉雛色，哈哈哈，真是巧到尷尬啊，雙鬟應該是雙鬢都跟我錯得一模一樣呀？實在太巧了啊，還有夢醒衾寒蓮步姍姍步出屏風，真是太巧啦哈哈哈。我先睡了，大家不妨善用搜索慢慢找，各種驚喜哦！」
不過也有人質疑她何時不踢爆，偏偏選在《如懿傳》上檔前夕才爆，有炒作之嫌，對此匪我思存更霸氣用一張港劇截圖回應：「打你就打你，還要選日子嗎？」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。