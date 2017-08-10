貼近泥土芳香　金龍山將闢自然工法森林步道

日月潭國家風景區管理處為讓遊客更貼近自然，將在林蔭間開闢自然工法之森林步道。（沈揮勝攝）

金龍山美如仙境，為中部地區最佳觀日賞雲據點。（沈揮勝攝）

金龍山晨曦，美不勝收。（沈揮勝攝）

金龍山曙光廣場，日月潭迎晨曦絕佳地點。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉金龍山名列台灣3大攝影聖地之首，日管處及鄉公所用心營造，近年知名遠播，已成台灣迎曙光最優場域。為讓遊客更貼近泥土芳香，日管處規畫森林步道，日前通過期末報告，最快在年底或明春，提供民眾徜徉肖楠林蔭間、享受一級針葉木芬多精！

「肖楠」木質細緻、不受白蟻蠹蝕，與紅檜、台灣扁柏同列台灣「針一級木」。魚池鄉金龍山造林地以肖楠純林為主，鄉公所近幾年花好多苦心，清理、改善林間環境，期待利用這些珍貴的高級針葉 林，營造類似溪頭的氛圍。

日月潭國家風景區管理處相中其美麗、優越環境，年前提出「金龍山森林步道及公廁建置工程」，將在金龍1亭至3亭之間的肖楠林蔭下，以自然工法方式，開闢A、B、C等3條林間步道，另在曙光廣場至3亭的棧道旁，另拓1段櫻花道。

該計畫經細部修正，7月中旬通過期末報告，除公廁部分尚在請照，步道及原木座椅、休憩區等，可望在近期發包。處長洪維新表示，如果能趕得及元旦迎曙光，那是最好不過！但為求慎重兼顧品質，明年暑假是比較合理的期盼。

魚池鄉長陳錦倫表示，肖楠的葉片與紅檜或台灣扁柏神似，樹型長圓錐狀看起來就像聖誕樹，幹身通直、直徑可超過2公尺， 再加上含檜木芳香，頗具經濟價值；魚池鄉天候、地質得天獨厚，擁大面積肖楠林，值得善加管理和珍惜。

(中時)