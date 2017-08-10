黎明幼兒園自辦重劃爭議不斷 地政局：落實重劃資訊透明
台中市單元二黎明自辦重劃區至今仍爭議不斷！台中市議會10日召開「單元二黎明自辦市地重劃區專案調查小組」第2次會議，針對重劃區內公93用地內汙水處理廠參與重劃，24公頃公有土地抵充與分配權益進行調查。地政局長張治祥說，市地重劃攸關地主權益，市府必依法行政。
單元二黎明自辦市地重劃區總開發面積約186公頃，土地所有權人約2549人，於97年重劃計畫書圖公告期滿後辦理重劃。市議會專案調查小組由召集人洪金福領軍，超黨派市議員吳顯森、陳清龍、朱元宏、段緯宇等展開調查；質疑公有土地抵充與土地所有權人負擔比例，內幕重重。
「公園就是公園，確實給市民一座公園！」陳清龍表示，將黎明公園變成汙水處理廠用地是隱密事實，損及市民公共設施使用權利，整個計畫根本就有瑕疵。朱元宏說，24公頃土地當抵充即有圖利之嫌！是合法或非法？是地主或重畫會得利，政府不應削足適履。
張治祥表示，重劃前公有土地抵充是由重劃會與各公有地管理機關會勘，現況實際供道路、溝渠、河川等使用者，才可依平均地權條例第60條第1項規定辦理抵充；公有土地抵充後，重劃區內地主的負擔相對也會減少。
張治祥強調，市地重劃攸關地主財產權益甚鉅，內政部106年7/27日修正獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法，市府必嚴格把關，相關重劃資訊也會公布於地政局網站；後續將重劃相關規定及自辦重劃應注意事項，以簡單明瞭方式製成問答集，讓市民財産權益獲得更多保障。
(中時)
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