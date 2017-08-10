行動輔具機器人 讓身障者站起來

福寶科技研發行動輔具機器人，帶給身障者再站起來的希望。(邱立雅攝)

由工研院新創成立的福寶科技，推出行動輔具機器人，今(10)日與日本醫療代理商USCI Japan簽約，將產品推向日本市場，未來還要進軍美國。

為了滿足身障朋友對「重新站立」及「行走」的盼望，福寶科技投入技術研發工作。日本醫療代理商USCI Japan社長森清隆則表示，福寶科技強調以人為本的設計符合使用者立場，可以更方便輕易地使用輔具機器人。

示範行動輔具的是福寶科技經理舒天縱，他表示，行動輔具重量約20公斤，有4個馬達，可獨立穿戴，內建指令包括：站立、坐下、平路行走、上下樓梯與斜坡的能力，未來還將繼續增加更多的動作。

(中時)