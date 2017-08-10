土溝農村美術館2017秋日計畫啟動

水牛是農村的古老靈魂，丁柏晏以村內老屋剩餘的紅瓦，為農牛鋪上一身回憶的新衣。（台南市文化局提供）

「風吹夏夏叫，雨打秋秋臉！」土溝農村美術館年度風雨特展之秋日計畫「雨打秋秋臉」活動將於19日開幕，邀請民眾趁著晚夏來到後壁農村，與阿公阿嬤交陪、和農人交關，體驗農家的風雨驕陽，跟自己的身體與感受交心。

2002年由民間自發成立的土溝農村文化營造協會，是土溝農村美術館的前身，15年來，協會與在地居民齊力建設的公共藝術設施、街道家具以及集會所，將原本面臨衰敝的社區重新凝聚，醞釀出「農村美術館」能量。

「土溝農村美術館」成立迄今5年，累積出許多無價館藏，並持續不斷讓藝術與在地進行對話、討論、協作，讓美學伴著農村持續發展茁壯。

今年在文化局支持下，土溝邀請9位藝術家參加美術館夏秋2展。來自不同背景的藝術家們，在農村進行創作，目前夏季展的4位藝術家作品均已於現地展出，獲得驚豔好評。緊接著秋季展的5位藝術家同樣也將從田野開始，在風雨中反思農村的意象。

汪紹綱帶著攝影機進入土溝殘存的龍武獅陣，為農村即將失傳的武術留下貼身紀錄片；水牛是農村的古老靈魂，丁柏晏以村內老屋剩餘的紅瓦，為農牛鋪上一身回憶的新衣；張允菡透過田野調查，重新設計一組農人的袖套，在農事與勞動中疊起田的記憶；李承亮在農村裡建立了一座太空站；郭俞平在老舊日式宿舍，以混種的語言辨識時空的足跡。

文化局指出，土溝本年度的跨年展覽「風吹夏夏叫，雨打秋秋臉」是一個需要觀眾在農村與田園之間穿梭的展出，9件藝術創作代表了9種延伸閱讀農村的方式。

除此之外，美術館整合土溝風景，同步推出4種遊覽行程：單車之旅「風吹小土溝」，走訪美術館歷年社造成果；在農村中採集植物的「敲敲小土溝」，由駐村藝術家引導進行敲染植物的工作體驗營；安妮咖啡的「喝喝小土溝」，品嘗在地飲品與手工點心；隨季節更換主題的「農村一日遊」，則搭配季節變化，並結合上述3種方案的套裝旅程。

秋季展期於2017年8月14日起至2018年4月30日止，長達8個月。

(中時)